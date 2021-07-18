Hindistan'da meydana gelen heyelanlarda 20 kişi öldü
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Hindistan'da meydana gelen heyelanlarda 20 kişi öldü

Hindistan'da meydana gelen heyelanlarda 20 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Mumbai şehrinde şiddetli yağışlar çok sayıda yerleşim yerine zarar verirken, meydana gelen heyelanlarda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Mumbai şehrinde şiddetli yağışlar çok sayıda yerleşim yerine zarar verirken, meydana gelen heyelanlarda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Mumbai'nin Mahul ve Vikhroli bölgelerinde gece boyu aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü.

Yetkililer, Mahul bölgesinde aşırı yağışların beraberinde getirdiği heyelan sonrası 17 kişinin cesetlerine ulaşıldığını bildirdi.

Mumbai'nin Vikhroli semtinde meydana gelen toprak kayması da 3 kişinin ölümüne neden oldu.

Öte yandan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), Mumbai'nin Chembur bölgesinde heyelan nedeniyle 4'ten fazla evin yıkıldığını ve en az 8 kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Mumbai sokakları şiddetli yağışların ardından sular altında kalırken, NDRF ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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