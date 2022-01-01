Hindistan'da madende toprak kayması: 4 ölü - Haberler
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Hindistan'da madende toprak kayması: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Haryana eyaletindeki bir madende meydana gelen toprak kayması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 15 ila 20 kişinin mahsur kalmasından endişe ediliyor.

Hindistan'ın Haryana eyaletindeki bir madende meydana gelen toprak kayması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 15 ila 20 kişinin mahsur kalmasından endişe ediliyor.

Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletine bağlı Bhiwani bölgesindeki Tosham kasabası yakınlarında yer alan madende toprak kayması meydana geldi. Haryana Eyalet Başbakanı Anil Vij, faciada en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis ise Bhiwani yaklaşık 15 ila 20 kişinin toprak kaymasında mahsur kaldığından endişe edildiğini belirtti. Madende başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, olaydan etkilenenlerin çoğunun madende çalışan işçiler olduğu aktarıldı. Kamyon ve iş makinelerinin de toprak altında kaldığı ifade edildi.

(İHA)

Hindistan'da madende toprak kayması: 4 ölü

Hindistan'da madende toprak kayması: 4 ölü

Hindistan'da madende toprak kayması: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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