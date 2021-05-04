Hindistan'da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor
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Hindistan'da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor

Hindistan'da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüsün pençesindeki Hindistan'da salgında hayatını kaybedenlerin cesetleri, akrabaları tarafından kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor.

Koronavirüsün pençesindeki Hindistan'da salgında hayatını kaybedenlerin cesetleri, akrabaları tarafından kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) yeni merkez üssü olan Hindistan'da bilanço daha da ağırlaşıyor. Ülkede yürekleri yakan yeni görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, birçok hastanede oksijen tanklarının tükendi.Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenler, yakınları tarafından 2 bin 500 rupiye (281 TL) kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor. Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişilere ait cesetleerin taşınma anları ise,amatör kameralara yansıdı.

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Hindistan'da son açıklanan verilere göre 20 milyon 282 bin 833 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam can kaybı 222 bin 408 olarak açıklanırken; iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 613 bin 292'ye ulaştı. Ülkede 3 milyon 447 bin 133 aktif vaka bulunuyor.

Hindistan'da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor
Hindistan'da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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