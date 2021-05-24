Hindistan'da kara mantar vaka sayısı 9 bine yaklaştı
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Hindistan'da kara mantar vaka sayısı 9 bine yaklaştı

Hindistan'da kara mantar vaka sayısı 9 bine yaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da bazı hastalarda ölüme neden olabilen kara mantar salgınında 8 bin 800 vaka kayıtlara geçti.

Hindistan'da bazı hastalarda ölüme neden olabilen kara mantar salgınında 8 bin 800 vaka kayıtlara geçti.

Korona virüs salgınında ağır kayıplar veren Hindistan'da yeni bir ölümcül salgın daha ortaya çıktı. Mukormikoz olarak da bilinen ve ölüme yol açabilen kara mantar vakalarında artış yaşanıyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ülkede kara mantar vaka sayısının 8 bin 800'e yükseldiği belirtildi. Ölüm oranı yüzde 50 olan enfeksiyonun tedavi edilmesi için bazı hastaların tek gözünün alındığı belirtildi.

DİYABET VE COVİD-19'LA BAĞLANTILI

Kara mantar hastalığıyla Covid-19 tedavisinde kullanılan steroidlerin bağlantısı olduğu ve diyabet hastalarının risk altında olduğu düşünülüyor. Doktorlar, Covid-19 geçirenlerde 12-18 gün sonra hastalığın görüldüğünü ifade ediyor. Hintli doktorlar tarafından Covid-19'u atlatmış 100'den fazla kara mantar vakası üzerinde yapılan bir araştırmada, vakalardan 79'unun erkek olduğu, 83'ünün ise diyabeti olduğu ortaya çıktı. Mumbai'de iki hastanede 45 kara mantar hastası üzerinde yapılan ayrı bir çalışmada ise hastaların tamamının ya diyabeti olduğu ya da diyabet teşhisi konulduğu belirtildi.

MUKORMİKOZ (KARA MANTAR) NEDİR?

Bir enfeksiyon hastalığı olan mukormikoz, çok nadir görülüyor. Hastalık genellikle toprak, bitki, gübre veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu ortaya çıkıyor. Sinüs, beyin ve akciğerleri etkileyen kara mantar, diyabet hastalarında veya kanser ve AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde hayati tehlikeye yol açabiliyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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