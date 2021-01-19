Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü
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Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü

19.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:26

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir traktöre çarpan kamyon, kontrolden çıkarak kaldırımda uyuyan işçileri ezdi. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde sabah saatlerinde otoyolda seyir halindeki kamyon, bir traktöre çarparak kontrolden çıktı.

13 İŞÇİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, kaldırımda uyuyan göçmen işçileri ezdi. Feci kazanın ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların Surat kenti yakınlarındaki bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

BAŞBAKAN "TRAJİK" OLARAK NİTELENDİRDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilerin kuzeydeki Rajasthan eyaletinden oldukları ve günlük olarak çalıştıkları işin ardından yol kenarında uyudukları belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda feci kazada yaşanan can kayıplarını "trajik" olarak nitelendirerek üzüntüsünü dile getirdi.

Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
UYU HİNDİSTAN: Trajikomik
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