Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üreticisi Institute of India'nın binasında yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üreticisi Institute of India'nın binasında yangın çıktı

21.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:20
Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üreticisi Institute of India'nın binasında yangın çıktı

Hindistan'da, dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsüne (Serum Instutute of India) ait binada çıkan yangına itfaiyeciler müdahale ediyor.

Hindistan'da, dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsüne (Serum Instutute of India) ait binada çıkan yangına itfaiyeciler müdahale ediyor.

Yangının, Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Pune kentinde bulunan inşaat halindeki binada çıktığı belirtildi.

Yetkililer, yangından aşı deposunun etkilemediğini açıklarken, yerel basında binadan yükselen dumanın ve laboratuvar kıyafetleriyle dışarı çıkan çalışanların görüntülerine yer verildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangının, gelecekte enstitünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üretimini artırma planlarını sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de yangından 3 kişinin kurtarıldığını ve can kaybı olmadığını açıkladı.

Yetkililer, yangının halihazırda Kovid-19 aşı üretimi yapılan tesislere sıçramadığını ve 50 milyon doz civarındaki stoku etkilemediğini ifade etti.

Şirketin Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, "En önemlisi, yangında can kaybı veya ciddi yaralanma görülmemesi." dedi.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, AstraZeneca/Oxford Üniversitesi aşısından bir milyar doz üretmek üzere anlaşma imzalamıştı.

Poonawalla, geçen ay enstitünün 2021 sonuna kadar üretim kapasitesini 1,5 milyar dozdan 2,5 milyar doza çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Vladimir Putin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Sarıgül
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üreticisi Institute of India'nın binasında yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 15:38:16. #1.15#
title