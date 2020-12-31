Hindistan'da Diriliş Ertuğrul dizisini seven girişimci açtığı restorana "Ertuğrul" adını verdi
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Hindistan'da Diriliş Ertuğrul dizisini seven girişimci açtığı restorana "Ertuğrul" adını verdi

31.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:50

Restoranın dış görüntüsü Restoran tabelasından detaylar Restoranda yemek yiyen insanlardan detaylar Hindistan'ın Telangana şehrinde "Diriliş Ertuğrul" dizisini çok seven Müslüman girişimci, yeni açtığı restoranın adını "Ertuğrul" koydu.

Restoranın dış görüntüsü

Restoran tabelasından detaylar

Restoranda yemek yiyen insanlardan detaylar Hindistan'ın Telangana şehrinde "Diriliş Ertuğrul" dizisini çok seven Müslüman girişimci, yeni açtığı restoranın adını "Ertuğrul" koydu.

Eyaletin Haydarabad şehrinde restoran açan Cavid Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul dizisini çok sevdiğini söyledi.

Bölge halkının da söz konusu diziyi beğenerek izlediğini dile getiren Han, bu sebeple yeni iş yerine Ertuğrul ismini verdiğini ifade etti.

Han, Haydarabad'da daha çok Arap turistlerin bulunduğunu ve halkın da bu tür yemeklere ilgisi olduğunu, menüde şimdilik Türk yemekleri bulunmadığını kaydetti.

Restoranda Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularının fotoğrafları da yer alıyor.

Pakistan'da Diriliş Ertuğrul geçen ramazan ayında Urduca dublajla devlet televizyonu PTV'de yayımlanmaya başlamıştı.

Hindistan'da özellikle Müslümanlar arasında konuşulan Urduca ile dizi bu ülkede de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Hindistan'da Diriliş Ertuğrul dizisini seven girişimci açtığı restorana 'Ertuğrul' adını verdi
Hindistan'da Diriliş Ertuğrul dizisini seven girişimci açtığı restorana 'Ertuğrul' adını verdi
Hindistan'da Diriliş Ertuğrul dizisini seven girişimci açtığı restorana 'Ertuğrul' adını verdi
Hindistan'da Diriliş Ertuğrul dizisini seven girişimci açtığı restorana 'Ertuğrul' adını verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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