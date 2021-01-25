Hindistan'da aynı anda diş çıkaran iki çocuk, uğursuzluk nedeniyle dişi köpeklerle evlendirildi

Hindistan'da iki çocuğun, aynı anda üst dişi çıkınca bu durum yerel halk tarafından 'kötü bir alamet' olarak kabul edildi. Biri 6 yaşında diğeri ise henüz bebek olan iki çocuk, kabileleri tarafından dişi köpeklerle evlendirildi. Düğün törenine çok sayıda misafir katıldı.

Hindistan'ın Mayurbhanj bölgesinde biri 6 yaşında diğeri ise daha bebek olan iki çocuğun, aynı anda üst dişi çıkarması aileleri paniğe soktu. Bu durumun kötüye işaret olduğunu düşünen aileler, uğursuzluğu ve kötü ruhu uzaklaştırmak için çocukları dişi köpeklerle evlendirdiler. İki erkek çocuğunun damat, gelinlerin ise köpek olduğu düğün törenine çok sayıda misafir katıldı.

KÖPEK OLAN GELİNE BAŞLIK PARASI VERDİLER

Çocuklar ve köpeklerin düğünü, dört yollu bir kavşakta köylüler ve kabile üyeleri huzurunda yapıldı. Köpekle evlendirilen çocuğun annesi, bu evlilik sonucunda çocuğunun üzerindeki tüm uğursuzluğun kalktığını söyledi. Düğün töreninden sonra aileler ve davetliler, dans ederek köyün sokaklarında yürüdüler. Gelinin köpek olmasına rağmen damadın ailesi, gelin olarak aldıkları köpeğin ailesine başlık parası vermeyi ihmal etmedi.