Hindistan'da araç kaputu üzerinde tehlikeli düğün pozu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da araç kaputu üzerinde tehlikeli düğün pozu

Hindistan'da araç kaputu üzerinde tehlikeli düğün pozu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Pune kentinde bir gelinin, trafiğe açık bir yolda tehlikesine rağmen araç kaputu üzerinde düğün pozu verdiği analara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Pune kentinde bir gelinin, trafiğe açık bir yolda tehlikesine rağmen araç kaputu üzerinde düğün pozu verdiği analara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Pune kentinde 23 yaşındaki bir gelin, araç trafiğine açık bir yolda kendi ve çevresindekilerin canını tehlikeye atarak, üstüne çıktığı bir aracın kaputunda düğün fotoğrafı için poz verdi. O sırada çevredeki bir kişi tarafından kayda alınan tehlikeli fotoğraf çekimine ait görüntüler ise sosyal medyada gündem olurken, görüntülerde gelinin ve düğüne katılan akrabalarının ise korona virüs (Covid-19) önlemlerini hiçe sayarak yüz maskesi takmaması dikkat çekti.

Polis yetkilileri ise, tehlikeli fotoğraf çekimine ait görüntüleri fark etmesinin ardından harekete geçti. Görüntülerde maske takmadığı görülen geline ve akrabalarına yönelik Covid-19 önlemlerine uymamaktan dava açan polis, geline, ailesine ve düğüne giden araçtaki akrabalarına yönelik ilk bilgilendirme raporunu hazırladığını duyurdu. Polis, henüz olaya ilişkin kimseyi tutuklamazken yetkililer, polisin gelen şikayetler üzerine yakın zamanda sıkı önlemler alacağını kaydetti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Baldıza taciz iddiası düğünü karıştırdı! Halayı bırakıp birbirlerine girdiler
Baldıza taciz iddiası düğünü karıştırdı! Halayı bırakıp birbirlerine girdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Düm Tek Tek Petek Dinçöz Zeynep Bastık Mahsun Kırmızıgül
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Volkan Demirel Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'da araç kaputu üzerinde tehlikeli düğün pozu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 18:06:31. #1.16#

title