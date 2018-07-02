Hindistan'da 8 Yaşındaki Kıza Toplu Halde Tecavüz Edip Boğazını Kestiler

Hindistan'da 8 Yaşındaki Kıza Toplu Halde Tecavüz Edip Boğazını Kestiler

Korkunç olay Hindistan'da yaşandı! Okul çıkışı babasının onu almasını bekleyen 8 yaşındaki küçük kız bir grup cani tarafından tecavüze uğradı.

Okul çıkışı babasının onu almasını bekleyen 8 yaşındaki küçük kız bir grup cani tarafından tecavüze uğradı. Kimliği açıklanmayan saldırganların tecavüzün ardından kızın boğazını kestiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kızın hastanede tedavi altında ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayın ardından 20 ve 24 yaşlarında iki şüpheli tutuklandı ancak soruşturma sürüyor. Saldırganların sayısına dair bir açıklama yapılmadı.

Olayın yaşandığı eyaletin emniyet müdürü saldırganlar için 'yaşamaya hakları' yok dese de olayın benzer bir vakadan 6 gün sonra yaşanmış oluşu da soru işaretleri doğuruyor.

DONDURMA VAADİYLE KANDIRILDI

20 Haziran'da da benzer bir olay yaşanmıştı. 6 yaşındaki küçük kız ailesiyle katıldığı düğünden kaçırılarak tecavüz edilip öldürülmüştü.

Dondurma vaadiyle kandırılan kızın cesedi olay mahalinden 500 metre ötede bulunmuştu.

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YORUMLAR (7)

  • ALP:
    hindistanda inek öldürmeni ncezası idamdır. hindistanda tecavüzun cezası yoktur. her ülkenın inancı farklıdır.
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  • STEFAN SROTER :
    Artık Hindistana türk askerinin girme zamanı gelmiştir ancak bu pisliklerin hakkından TÜRK ORDUSU GELİR mademki hindi asker yada polis birşey yapamıyor.biz gelirsek adam ederiz Ordaki serefsiz erkekleri akıllarınızı başınıza toplayın LAN hindli serefsiz ler
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  • DOĞRUCU:
    Bu tip olaylar dinin dengesiz yaşadığı ülkelerde oluyor araştırın bakın sonra yorum yapın
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