Hindistan'da 8 Yaşındaki Kıza Toplu Halde Tecavüz Edip Boğazını Kestiler
Korkunç olay Hindistan'da yaşandı! Okul çıkışı babasının onu almasını bekleyen 8 yaşındaki küçük kız bir grup cani tarafından tecavüze uğradı.
Okul çıkışı babasının onu almasını bekleyen 8 yaşındaki küçük kız bir grup cani tarafından tecavüze uğradı. Kimliği açıklanmayan saldırganların tecavüzün ardından kızın boğazını kestiği belirtildi.
HİNDİSTAN'DA İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI
Kızın hastanede tedavi altında ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayın ardından 20 ve 24 yaşlarında iki şüpheli tutuklandı ancak soruşturma sürüyor. Saldırganların sayısına dair bir açıklama yapılmadı.
Olayın yaşandığı eyaletin emniyet müdürü saldırganlar için 'yaşamaya hakları' yok dese de olayın benzer bir vakadan 6 gün sonra yaşanmış oluşu da soru işaretleri doğuruyor.
DONDURMA VAADİYLE KANDIRILDI
20 Haziran'da da benzer bir olay yaşanmıştı. 6 yaşındaki küçük kız ailesiyle katıldığı düğünden kaçırılarak tecavüz edilip öldürülmüştü.
Dondurma vaadiyle kandırılan kızın cesedi olay mahalinden 500 metre ötede bulunmuştu.
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hindistanda inek öldürmeni ncezası idamdır. hindistanda tecavüzun cezası yoktur. her ülkenın inancı farklıdır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Benim ülkemin durumu da ortada bu küçük masumlardan ne istiyorlar....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Artık Hindistana türk askerinin girme zamanı gelmiştir ancak bu pisliklerin hakkından TÜRK ORDUSU GELİR mademki hindi asker yada polis birşey yapamıyor.biz gelirsek adam ederiz Ordaki serefsiz erkekleri akıllarınızı başınıza toplayın LAN hindli serefsiz lerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yeter ben ölmek istiyorum! !!!Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bu tip olaylar dinin dengesiz yaşadığı ülkelerde oluyor araştırın bakın sonra yorum yapınCevap Yaz Yayından Kaldır