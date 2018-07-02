Hindistan'da 8 Yaşındaki Kıza Toplu Halde Tecavüz Edip Boğazını Kestiler

Okul çıkışı babasının onu almasını bekleyen 8 yaşındaki küçük kız bir grup cani tarafından tecavüze uğradı. Kimliği açıklanmayan saldırganların tecavüzün ardından kızın boğazını kestiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kızın hastanede tedavi altında ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayın ardından 20 ve 24 yaşlarında iki şüpheli tutuklandı ancak soruşturma sürüyor. Saldırganların sayısına dair bir açıklama yapılmadı.

Olayın yaşandığı eyaletin emniyet müdürü saldırganlar için 'yaşamaya hakları' yok dese de olayın benzer bir vakadan 6 gün sonra yaşanmış oluşu da soru işaretleri doğuruyor.

DONDURMA VAADİYLE KANDIRILDI

20 Haziran'da da benzer bir olay yaşanmıştı. 6 yaşındaki küçük kız ailesiyle katıldığı düğünden kaçırılarak tecavüz edilip öldürülmüştü.

Dondurma vaadiyle kandırılan kızın cesedi olay mahalinden 500 metre ötede bulunmuştu.