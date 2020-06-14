- Hindistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem - Hindistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Hindistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde bulunan Rajkot kentinin 118 km kuzeybatısında saat 20: 13'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ahmedabad kentinde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İHA