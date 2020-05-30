Hindistan'da 3 maymun pandemi hastanesinden koronavirüs hastalarının kan örneklerini çaldı
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Hindistan'da 3 maymun pandemi hastanesinden koronavirüs hastalarının kan örneklerini çaldı

Hindistan'da pandemi hastanesinden bir grup maymun, koronavirüs (Covid-19) hastalarının kan örneklerini çaldı.

Hindistan'da 3 maymun pandemi hastanesinden koronavirüs hastalarının kan örneklerini çaldı
30.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:27

Hindistan'da pandemi hastanesinden bir grup maymun, koronavirüs (Covid-19) hastalarının kan örneklerini çaldı. Ülkede panik yaratan olaya ilişkin maymunlardan biri kan örnekleriyle birlikte ağacın tepesine çıktı. O anlar amatör kameraya yansıdı

Hindistan'da pandemi hastanesinden bir grup maymun, koronavirüs (Covid-19) hastalarının kan örneklerini çaldı. Hint medyasında yer alan habere göre,olay ülkenin Uttar Pradesh eyaletindeki Meerut bölgesinde bir devlet hastanesinde meydana geldi. Hastanenin koronavirüs tesisinde çalışan laboratuvar asistanı test için kan örnekleri taşırken, hastanede denek olarak yer alan bir grup maymun asistana saldırarak içinde 3 kan örneği bulunan kutuyu çalarak kayıplara karıştı. Olaya dair görgü tanıklarından birinin kayda aldığı görüntülerde, olaya karışan maymunlardan birinin kan örneğini alarak bir ağaca çıktığı görülüyor.

"ZATEN ENFEKTE OLMUŞ HASTALARDAN ALINAN KAN ÖRNEKLERİ"

Hastane yetkilileri olayı kabul ederek; örneklerin bir kişide koronavirüsün pozitifliğini doğrulamak için kullanılan boğaz çubukları olmadığını, zaten tedavi edilen enfekte olmuş hastalardan alınan kan örnekleri olduğunu belirtti.

"HASTANEDEN PANİK YOK" ÇAĞRISI

Hastanenin başhekimi Dr. SK Garg olayla ilgili olarak "Koronavirüs numuneleri açıkta olmayan, soğuk zincirli kutularda saklanır ve taşınır" ifadelerini kullanarak, boğaz çubuk örneklerine yönelik benzeri bir durumun meydana gelme olasılığının düşük olduğunu ve hastanenin yakınında yaşayan kişilerin bu olay nedeniyle korkmasına gerek olmadığını belirtti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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