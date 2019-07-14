Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak
Hindistan, keşif uydusu ve gezginci araç modüllerini içeren "Chandrayaan-2" uzay aracını Ay'a fırlatacak. Gezginci robotik araç Pragyan, Ay'ın güney kutup bölgesinde ilk kez su arayacak
Hindistan, Chandrayaan (Ay Gemisi) uzay görevi kapsamında Ay'a göndereceği araçla Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), "Chandrayaan-2" adlı uzay aracının, ayın karanlık bölgesinde kalan güney kutbunda ilk defa su arayacaklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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