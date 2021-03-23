Hilal Kaplan kimdir?
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Hilal Kaplan kimdir?

23.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:37
Hilal Kaplan kimdir?

A Haber kanalında Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği Her Yöne 80 Dakika başlıklı tartışma programında yorumculuk yapmakta ve Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Hilal Kaplan kimdir, kaç yaşında? Hilal Kaplan nereli, mesleği nedir? Hilal Kaplan hayatı ve biyografisi nedir?

A Haber kanalında Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği Her Yöne 80 Dakika başlıklı tartışma programında yorumculuk yapmakta ve Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Hilal Kaplan kimdir, kaç yaşında? Hilal Kaplan nereli, mesleği nedir? Hilal Kaplan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

Hilal Kaplan (d. 15 Ağustos 1982, İstanbul), Türk psikolog ve gazetecidir.

Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra girdiği Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı. Burada öğrenimi devam ederken hem okulunda, hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu. 27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının arifesinde iki başörtülü arkadaşı ile birlikte "Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık" başlığı ile bir metin yayınladı. Şu anda TVNET'te yayınlanan siyasi içerikli Muhalif başlıklı programı hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca a Haber kanalında Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği Her Yöne 80 Dakika başlıklı tartışma programında yorumculuk yapmakta ve Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.

ÇALIŞTIĞI GAZETELER

Taraf

Yeni şafak

Sabah

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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