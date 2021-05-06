Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
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Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu

Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak isteyen kişiler, sokak kısıtlamasını ihlal etti.

ANTALYA'da, Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak isteyen kişiler, sokak kısıtlamasını ihlal etti. Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yere gelen onlarca kişi, dileklerini yazdıkları kağıtları suya atarken, Konyaaltı Sahili'nde de az sayıda kişi, dileklerini denizle buluşturdu.

Kış mevsimin bitişinin ve baharın gelişinin habercisi olan Hıdırellez, bu sene de koronavirüs gölgesinde kutlandı. Dileklerini yazdıkları ve çizdikleri kağıtları suyla buluşturmak isteyen kişilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma önlemleri de engel olmadı.

Kısıtlamayı ihlal edenler, Muratpaşa ilçesinde bulunan Düden Şelalesi'nin Akdeniz'le buluştuğu parka akın etti. Hıdırellez inanışına göre, kağıtlara isteklerini çizenler, yanlarında getirdikleri çakıl taşlarıyla gül yapraklarını şelalenin denizle buluştuğu noktadan suya attı. Dileklerini suya atan kişiler, denize doğru giden kağıtların arkasından uzun süre dua etti. Çoğu kişide maske olmadığı ve sosyal mesafenin de zaman zaman ihlal edildiği görüldü.KONYAALTI SAHİLİ BOŞ KALDIHer yıl yüzlerce kişinin Hıdırellez sabahında akınına uğrayan Konyaaltı Sahili, bu yıl boş kaldı. Önceki yıllarda 1 gün önceden hazırladıkları notları ve dua kağıtlarını akan suya atmak için sahile gelenler, bu defa sahil şeridini boş bıraktı. Evleri denize yakın olanların ise sahilde oturup, dua ettiği görüldü.

Emekli Bülent Kutluay, evinin, sahilin karşısında olduğunu söyleyerek, "Hıdırellez inancım var. Evimin bahçesinden topladığım gül yapraklarını ve zeytin dallarını, dilek kağıtlarımla birlikte denize atacağım. Önce dua ediyorum. Allah'ım memleketimize sağlık ve düzen, dünyamıza ve Türkiye'mize de koronavirüsten kurtulmayı nasip etsin. Hepimize bereketli, hayırlı olsun" dedi.


Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu
Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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