Hıçkırık filmi oyuncuları! Hıçkırık filmi konusu nedir?

Bu akşam TRT ekranlarında yayınlanacak Hıçkırık filmi, saat 20:00'da yayınlanacak. Peki, Hıçkırık filmi oyuncuları! Hıçkırık filmi konusu nedir? Hıçkırık filmi nerede çekildi?

Beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak Hıçkırık filmi, bu akşam TRT ekranlarında. Hıçkırık filmi oyuncuları! Hıçkırık filmi konusu nedir?

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Rani Mukherjee, Supriya Pilgaonkar, Asif Basra yer alıyor.

HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur.