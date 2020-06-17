Heykel tartışması İtalya'ya sıçradı: 'Tecavüz, pedofili ve sömürgecilik 'hata' değildir'
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Heykel tartışması İtalya'ya sıçradı: 'Tecavüz, pedofili ve sömürgecilik 'hata' değildir'

Siyahların Yaşamı Değerlidir hareketi kapsamında birçok ülkede ırkçılık ve sömürgecilikle bağlantılı kişilerin heykelleri hedef alınırken İtalya'da da gazeteci Indro Montanelli'nin heykeli tartışmaların odağına yerleşti.

Heykel tartışması İtalya'ya sıçradı: 'Tecavüz, pedofili ve sömürgecilik 'hata' değildir'
17.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:55

Siyahların Yaşamı Değerlidir hareketi kapsamında birçok ülkede ırkçılık ve sömürgecilikle bağlantılı kişilerin heykelleri hedef alınırken İtalya'da da gazeteci Indro Montanelli'nin heykeli tartışmaların odağına yerleşti.

2001'de 92 yaşındayken hayatını kaybeden Indro Montanelli, sömürgeciliği savunması ve 12 yaşındaki Eritreli bir kız çocuğunu satın alarak evlenmesi nedeniyle tepkilerin merkezinde.

Montanelli'nin Milano'da kendi adını taşıyan bir parkta bulunan heykeli, geçen hafta sonu öğrenci kolektiflerinin boyalı saldırısına uğradı. Protestocular heykelin kaidesine "ırkçı" ve "tecavüzcü" yazdı.

Anti-faşist Sentinelli örgütü de heykelin kaldırılması ve parkın isminin değiştirilmesi talebiyle Milano Belediye Başkanı'na hitaben bir açık mektup yayımladı.

Mektupta, "Milano'da, faşist rejimin Etiyopya'daki saldırıları sırasında 12 yaşındaki Eritreli bir kız çocuğunu seks kölesi olarak satın alması ve evlenmesiyle övünen Indro Montanelli'ye adanmış bir park ve heykel var. Kente ve demokratik, antifaşist değerlerine hakaret teşkil eden bu duruma artık yeter demenin vakti geldi" denildi.

Heykelin kaldırılması talebiyle internette başlatılan imza kampanyasına 10 binden fazla kişi destek verdi.

Ancak heykelin kaldırılması talebi, Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala tarafından reddedildi. Sala, "Hepimiz hata yaparız. Montanelli de yaptı. Ama Milano, onun tartışmasız niteliklerini takdir ediyor" dedi.

Belediye Başkanı'nın bu sözleri üzerine kadın örgütleri dün akşam belediye sarayı Palazzo Marino önünde bir gösteri düzenledi.

"Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" (Non una di meno) isimli kadın örgütü tarafından organize edilen gösteride "Tecavüz, pedofili ve sömürgecilik 'hata' değildir", "Sömürgecilik tecavüzdür" yazılı pankartlar taşındı.

Göstericiler, "Tecavüz ve pedofili hata değil, bireye ve insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Sömürgecilik de bir tecavüz türüdür" dedi.

'Afrika'da işler farklı'

Indro Montanelli, faşist diktatör Benito Mussolini yönetimindeki İtalya'nın 1930'larda Etiyopya (Habeşistan) işgaline katılmıştı. Montanelli, 24 yaşında orduda görev yaparken 12 yaşındaki Eritreli bir kız çocuğunu para karşılığında ailesinden satın alarak evlenmişti.

Montanelli, ilerleyen yaşlarında da sömürgecilik eylemlerini savunan, ırkçı bulunan açıklamalar yapmış, 12 yaşındaki bir çocukla evlenmesini de savunmuştu.

Heykel tartışmaları nedeniyle son günlerde yeniden dolaşıma giren bir videoda, Montanelli'nin gülümseyerek şunları söylediği duyuluyor:

"İyi seçim yapmışım. 12 yaşında Bilen etnik grubundan çok güzel bir kızdı. Affedersiniz ama Afrika'da işler farklı. Onunla yasal şekilde evlendim, babasından satın aldım."

Montanelli'nin 1969 yılında bir televizyon programında bu sözleri söylemesi üzerine Eritreli gazeteci Elvira Banotti bunun sömürgecilik ve şiddet teşkil ettiğini söylüyor. Montanelli ise Afrika'da bunun normal olduğunu savunmaya devam ediyor.

Gazeteciliğe 1930'larda faşist gazete Il Selvaggio'da başlayan Indro Montanelli, daha sonra ise Mussolini yönetiminden uzaklaşmış ve 1944'te tutuklanmıştı.

1974'te Il Giornale gazetesini kuran Montanelli, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin gazeteyi satın alması ve siyasete girmesinin ardındansa bu gazeteden ayrılmıştı. Uzun yıllar Corriere della Sera gazetesinde çalışan Montanelli, halen İtalya'da önde gelen çok sayıda gazetecinin de akıl hocalığını yapmıştı.

Montanelli 1977'de Kızıl Tugaylar'ın saldırısına uğramış ve bacağından vurulmuştu.

Uluslararası Basın Entitüsü (IPI) Montanelli'yi, 2012'de Dünya Basın Özgürlüğü Kahramanları arasına dahil etmişti.

BBC

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