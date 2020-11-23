Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu
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Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu

23.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:37
Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen toprak kayması nedeniyle ibadete kapatılan Mustafa Adalıoğlu Cami hırsızların hedefi haline geldi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen toprak kayması nedeniyle ibadete kapatılan Mustafa Adalıoğlu Cami hırsızların hedefi haline geldi. Aradan geçen sürede 5 kez hırsız giren camiden halı, klima, kamera ve imam için alınan cübbe ile değerli tüm eşyalar çalındı.

Kuşadası'nın Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Mustafa Adalıoğlu Cami, 14 Kasım 2014 yılında bölgede yaşanan heyelan sonrası güvenlik gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Camide, aradan geçen 6 yıl içerisinde 5 kez hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar farklı zamanlarda girdikleri camiden halı, klima, güvenlik kamerası, avize, imam cübbesi ve şadırvan musluklarını çaldı. Caminin seramiklerine zarar veren hırsızlar, almadıkları eşyaları ise kırdı.

'SADECE 10 GÜN İBADET EDEBİLDİK'Camide 13 yıldır gönüllü olarak çalışan 87 yaşındaki Çelik Anmaç, "Bu camide yapıldığı 2007 yılından sonra sadece 10 gün ibadet etmek nasip oldu. Caminin halılarını cebimizden 35 bin lira harcayıp kendimiz yaptırdık. Burada 2 tane klima vardı, hırsızlar tarafından çalındı. Caminin bir an önce yeniden ibadete açılmasını istiyoruz" dedi.

'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Kuşadası'na Manisa'dan ticaret yapmak için günübirlik geldiğini ifade eden Mustafa Yargül ise "Camiyi görünce öğle namazını kılmak için içeriye girdim. Ancak görevli bana caminin kapalı olduğunu söyledi. Buraya en yakın başka cami 2 kilometre mesafedeymiş. Öğle namazını kılamayacak olduğum için çok üzüldüm. Buranın bir an önce ibadete açılması gerekli" diye konuştu.


Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu
Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu
Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu
Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu
Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu
Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu
Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu
Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu
Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu
Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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