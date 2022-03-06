HEYBELİADALILAR'DAN 'HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR MÜZESİ YENİDEN AÇILSIN' ÇAĞRISI

İSTANBUL (DHA) - Heybeliadalılar, edebiyatçı Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın müzeye dönüştürülen ve 2017 yılından beri kapalı olan evinin yeniden açılması için yürüyüşlü ve bisikletli eylem yaptı. Adalılar, edebiyatçının 110 yaşındaki evinin "kaderini bırakılmasına, yanmasına, yıkılmasına göz yummayacağız" açıklamasında bulundular.

'MÜZE STATÜSÜNDE KAMUYA AÇILMASINI İSTİYORUZ'

"EVİ YENİDEN MÜZE YAPILSIN"

"YAPILACAK ŞEY HEYBELİADA'NIN KÜLTÜR ADASI OLMASI"

"KÜLTÜR BAKANLIĞI'NA SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ"

Behçet Necatigil'in kızı, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın ise, "Büyük bir kültürel miras, binasıyla içinde yaşanmışlığıyla. Bir şekilde Kültür Bakanlığı'na sesimizi duyurmak istiyoruz" diyerek binanın kötü bir durumda olduğuna ve yangınlara açık olduğuna dikkat çekti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel