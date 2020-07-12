Heybeliada'da çıkan orman yangınında vatandaşlar pet şişelerle su taşıdı Heybeliada'da çıkan orman yangınında vatandaşlar pet şişelerle su taşıdı Heybeliada Çamlık mevkii Aşıklar yolunda çıkan orman yangınında vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardım etti.

Heybeliada'da çıkan orman yangınında vatandaşlar pet şişelerle su taşıdı

İSTANBUL - Heybeliada Çamlık mevkii Aşıklar yolunda çıkan orman yangınında vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardım etti. Ada sakinleri ellerinde şişelere ormanlık alana su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.

Heybeliada'da çıkan yangına çok sayıda itfaiye ile helikopter, uçak müdahale etti. Yangına Bursa'dan kalkan yangın söndürme uçağı da destek verdi. Ada sakinleri de ekiplere yardım ederek şişelerle su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.

Kaynak: İHA