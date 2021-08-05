HES uygulaması aşı kartı! Aşı randevu iptal etme! Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerden biri olan HES kodu uygulaması ilk zamanlarından beri vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konu oldu.

MHRS, e-devlet ve e-nabız üzerinden alınan koronvirüs aşı randevusu nasıl iptal edilir? Aşı randevusu! Covid aşı! Aşı sayısı! E nabız aşı! HES uygulaması aşı kartı! Aşı randevu iptal etme! Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. HES uygulaması aşı kartı! Aşı randevu iptal etme! Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

AŞI KARTI NASIL ALINIR?

HES uygulamasından aşı kartı alma;

Hayat Eve Sığar uygulamasında "COVID-19 Aşı Bilgilerim" menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

E-Nabız'dan aşı kartı alma;

E-Nabız'a giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üst kısmında yer alan COVID-19 butonuna tıklanır. Ardından COVID-19 aşı kartı butonuna tıklanarak aşı kimliği oluşturulur. Ancak kişi aşı dozlarını tamamlamadıysa bu işlem gerçekleştirilemez.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu olmak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

AŞI RANDEVU İPTAL ETME

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ya da ALO 182 üzerinden almış olduğunuz koronavirüs aşı randevusunu telefon ile ALO 182 üzerinden iptal edebilirsiniz.