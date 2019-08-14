Hersek Lagünü'nün "engelsiz kuş gözlem kulesi" projesi tamamlanıyor

14.08.2019 12:02

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi kıyısında doğal güzelliklere sahip Hersek Lagünü'nün yüksek bir noktadan görülebilmesi için engelli bireyler de düşünülerek asansörlü inşa edilen gözlem kulesi tamamlanma aşamasına getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sorumluk sahasında bulunan Hersek Lagünü, 218 kuş türüne ev sahipliği yapmasından dolayı "kuş oteli" olarak da biliniyor.

Göç dönemlerinde gelen kuşlarla ayrı bir güzelliğe bürünen lagün, İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun en önemli ayaklarından olan Osmangazi Köprüsü'nün yanı başındaki Hersek Lagünü, kuş gözlemciliği ve doğa fotoğrafçılığıyla uğraşanların da ilgisini çekiyor.

Lagünün doğal güzelliklerinin yüksek bir noktadan görülebilmesi ve kuş gözlemciliği yapılabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapımına başlanan kule projesinde sona yaklaşılıyor.

Engelliler ve yaşlılar da düşünülerek asansörlü inşa edilen 18,5 metrelik 7 katlı "engelsiz kuş gözlem kulesi"nin ekim ayında açılması planlanıyor.

Bölgedeki kuş zenginliği ve çeşitliliğinin oluşturduğu görsel güzelliğin tanıtılması, ilgi gruplarının, araştırmacıların ve alana gelen ziyaretçilerin sulak alan habitatına zarar vermeden gözlem yapabilmesi amacıyla inşa edilen kulede, çelik konstrüksiyon kullanıldı. Ayrıca kule, tabiata uyumlu olması için ahşap malzemeyle kaplandı.

Doğa eğitim merkezi ve kuş müzesi de yapılıyor

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hersek Lagünü'nün bölge için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Kuşların göç dönemlerinde bu bölgede konakladığını belirten Oral, "Buradaki kuş türü sayımız 2004 yılında 104'tü, şimdi 218'e ulaştı. Dolayısıyla bu sayı her geçen gün artıyor." dedi.

Oral, Osmangazi Köprüsü inşa edilirken lagünün doğal güzelliklerinin korunması amacıyla projeye kavis verdirildiğini hatırlattı.

Gözlem kulesi projesi kapsamında doğa eğitim merkezi ve kuş müzesinin de yer aldığını aktaran Oral, şunları kaydetti:

"Kuş gözlem kulemiz normal merdivenle çıkılabildiği gibi asansörle de çıkılmasıyla Türkiye'deki bir ilk. Dolayısıyla engellilerimize ve yaşlılarımıza yönelik burası özellikle o yönden avantajlı bir kule. Yüksekliği yönüyle de gölün (Hersek Gölü) tamamına hakim olan bir kule. Aynı anda bütün kuşları izleyebileceğiniz, bütün göle hakim olan, bütün gölü görebileceğiniz bir pozisyonda. O yönden de diğer kuş cenneti, kuş gözlem yerlerinden farklı olarak aynı anda bütün alanı görebilmeniz açısından gölümüzün bir ayrı değeri var."

Kaynak: AA