Hersek Lagünü'ndeki projeler incelendi

21.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:18

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Çolak, Hersek Lagünü Sulak Alanı'nda incelemelerde bulundu.



Çolak ve beraberindekiler, Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü Sulak Alanı'nda yapımı devam eden Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ile Engelli Uyumlu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.



Arazide yapılan teknik inceleme ve denetimler sonrasında Yalova Şube Müdürlüğüne geçen Çolak, değerlendirme toplantısına katıldı.

Çolak'a, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Daire Başkanı Dr. Teoman Meriç, Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Nurbay Zeki Engin, Yalova Şube Müdür Vekili Gürcan Olcay ile teknik personel eşlik etti.

Kaynak: AA