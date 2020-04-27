Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
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Çerkezköy, Güncel, Haber

Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Tekirdağ'da yaşayan lokanta sahibi vatandaş, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Şahsın, tedavi altındayken çevresindekileri defalarca kez virüse karşı uyardığı video paylaşımı ise geride kalanları üzüntüye boğdu.

27.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:43
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde lokanta sahibi olan Engin Dağ (39), koronavirüs salgınına yakalanarak hayatını kaybetti. Dağ'ın, virüse yakalandıktan sonra sosyal medyada paylaştığı bir videoda çevresindekileri defalarca kez salgına karşı dikkat etmeleri konusunda uyardığı anlar, sevenlerini yasa boğdu.

Çerkezköy'de yaşayan lokanta sahibi Engin Dağ, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Dağ, dün akşam hayatını kaybetti. Dağ, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, Çerkezköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

''KENDİMİ KOLLAMAMA RAĞMEN VİRÜSE YAKALANDIM''

Dağ'ın hastanede tedavi gördüğü sırada, çektiği videosunu 15 Nisan günü sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Videoda, hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Engin Dağ, "Değerli dostlar, ben koronavirüs denen illete yakalandım. O kadar kendimi kollamama rağmen gözle görülmeyen, elle tutulmayan lanet bir şey. Hiç bu işin şakası yoktur. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın. Çekilecek gibi değil. Gerçekten çok kötü bir şey. Ben o kadar kolladığım halde, yakalandım buna. Ama lütfen çok dikkat edin. Çok kötü bir şey" ifadelerini kullanıyor.

Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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