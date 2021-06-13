Herkes bir anda aynı yere baktı! Yemek yemek için halk plajına helikopterle indiler
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Herkes bir anda aynı yere baktı! Yemek yemek için halk plajına helikopterle indiler

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altaylı'nın paylaşımında Kumlubük plaja helikopter indiği görüldü. Helikopterdekilerin indikten sonra bir restoranda yemek yediği belirtildi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından Muğla'nın Kumlubük Plajı'nda yaşanan ilginç anları paylaştı. Altaylı'nın paylaşımında içindeki kişilerin yemek yemesi için halk plajına inen bir helikopter yer aldı.

"HALKA AÇIK YERE İNMESİ DORĞU MU?"

Altaylı, paylaşımının üzerine, "Burası Marmaris Kumlubük. Halk plajına inen bu helikopterin yolcuları yemeğe gelmişler. Afiyet olsun da halka açık bir plaja helikopterle inmek kurallara uygun mu? notunu düşerek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü etiketledi. Henüz Altaylı'ya halk plajına helikopterle inilip inilmediği konusunda bir cevap gelmedi.

Herkes bir anda aynı yere baktı! Yemek yemek için halk plajına helikopterle indiler
Herkes bir anda aynı yere baktı! Yemek yemek için halk plajına helikopterle indiler
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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