Hercai'nin sevilen oyuncuları Gülçin Hatıhan ve Aslı Samat'a ödül!

Son yıllarda oynadığı Ateş Böceği, Hercai gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerde sağladığı başarı ile kendi kitlesini oluşturan oyuncu Aslı Samat, "Benim annem çok başarılı bir kadındı cümlesiyle sözlerine başlayarak annesi Hülya Güçlü için, "7 yaşında tiyatro yapacağım dediğimde beni...

Son yıllarda oynadığı Ateş Böceği, Hercai gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerde sağladığı başarı ile kendi kitlesini oluşturan oyuncu Aslı Samat, "Benim annem çok başarılı bir kadındı cümlesiyle sözlerine başlayarak annesi Hülya Güçlü için, "7 yaşında tiyatro yapacağım dediğimde beni tiyatroya başlattı. Her gece 12'ye kadar provaları ve oyunları bekledi. Aradaki zamanları atlayarak son döneme geleyim. 2.5 yıl Mardin Midyat'ta olacağım dedim. Hercai dizisine başlıyorum dedim. Sid ve Şeftali isminde 2 büyük köpeğime de sen bakar mısın dedim. Hepsine 'tamam' dedi. Anneme çok teşekkür ederim. Onun için alacağım bu ödülü ve yanına gidince ona vereceğim. Annem gibi örnekleri daima göreceğimiz yarınlar diliyorum" dedi.

MERHAMET VE ADALET DİLİYORUM

Geçmiş yıllardan bugüne Suskunlar, Poyraz Karayel gibi dizilerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Gülçin Hatıhan ise Hercai'de oynadığı 'Handan' karakteri sebebiyle konuşulan isimlerin başında yer alıyor. Hatıhan yaptığı konuşmada tek konuşulması gerekenin kadına, çocuğa ve hayvanlara şiddet konusu olduğunu söyleyerek "Kadınların, çocukların ve hayvanların daha çok merhamet ve adalet gördüğü bir dünya diliyorum" dedi.

Törende ayrıca Görkem Sevindik, Aydilge, Ersan Er, Berat Efe Parlar gibi isimlerde ödül alanlar arasındaydı.

Kaynak: Hürriyet