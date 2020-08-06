Hercai ne demek? Hercai nedir, kelime anlamı nedir, hercai hikayesi nedir, cümle içinde kullanımı
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Hercai ne demek? Hercai nedir, kelime anlamı nedir, hercai hikayesi nedir, cümle içinde kullanımı

Hercai dizisinden sonra kelimenin anlamı merak konusu oldu. Çoğu vatandaşımız hercai kelimesinin ne demek olduğunu merak ediyor. Peki hercai nedir, ne demektir, TDK'ya göre anlamı nedir?

Hercai ne demek? Hercai nedir, kelime anlamı nedir, hercai hikayesi nedir, cümle içinde kullanımı
06.08.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:38

Hercai dilimize Farsça'dan geçen bir kelimedir. Anlamı çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Diziden sonra popüler olan hercai kelimesi nedir, ne manaya gelir, ne anlamı vardır?

HERCAİ NE DEMEKTİR?

Hercai'nin kelime anlamı Türk Dil Kurumu'na göre "Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç." ve "Aşkta değişken, vefasız" anlamlarına gelmektedir. Sıfat olarak kullanılmaktadır. Dilimize Farsça'dan geçmektedir.

HERCAİ KELİME ANLAMI NEDİR?

Hercai dizisinde geçen kelime anlamı olarak "Aşkta değişken, vefasız" manalarına gelir. Yani hercai "Hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan kimse." anlamına gelir.

Ayrıca Hercai adında "Hercai çiçeği" ve "Hercai menekşesi" de vardır.

Hercai ne demek? Hercai nedir, kelime anlamı nedir, hercai hikayesi nedir, cümle içinde kullanımı

HERCAİ TDK'YA GÖRE NE DEMEKTİR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi web sitesine göre Hercai kelimesi Türkçe dilimize Farsça ve Arapça karışımı olarak geçmiştir.

Hercai ne demek? Hercai nedir, kelime anlamı nedir, hercai hikayesi nedir, cümle içinde kullanımı

TDK'ya göre Hercai'nin 2 anlamı vardır:

Hercai 1. anlamı : Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç.

Hercai 2. anlamı : Aşkta değişken, vefasız.

HERCAİ CÜMLE İÇİNDE KULLANIMLARI

"İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye "Hercai" diye hitap edilir."

"Çağrı çok hercai bir genç olduğunu iddia ediyordu."

"Hercai çiçeğinin çok ilginç bir hikayesi vardır."

Hercai ne demek? Hercai nedir, kelime anlamı nedir, hercai hikayesi nedir, cümle içinde kullanımı

HERCAİ KELİMESİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Seneler evvel iki kır çiçeği birbirlerine aşık olmuşlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba demişler. Fakat bir bahar başlangıcında bu iki çiçekten birisi diğerine "Biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize kalsın, bize ait olsun..." der. Ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler.

Biri açmak için kışı ve karın yağmasını beklerken, diğer çiçek o yaz açar. O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe "Kardelen" sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de "Hercai" denilmektedir. İşte "Hercai" kelimesinin hikayesi buradan gelmektedir. Genellikle hayırsız olan sevgililere "Hercai" sıfatı takılır.

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