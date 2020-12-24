Hercai dizisinin yayın günü değiştirildi
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Hercai dizisinin yayın günü değiştirildi

24.12.2020 09:18 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:48

ATV ekranlarında cuma akşamları ekrana gelen Hercai dizisinin yayın günü değiştirildi. Ünlü isimlerin başrollerini oynadığı dizi artık pazar günü yayınlanacak.

3 sezondur cuma akşamları seyirciyle buluşan Hercai dizisiyle ilgili bir gelişme yaşandı. TV100'de yer alan habere göre, başrolünü Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in oynadığı dizi cuma gününden pazar gününe alındı. Yapımın yayın gününün değiştirilmesiyle alakalı bir açıklama yapılmadı.

YOUTUBE'DA REKOR KIRDI

Yayınlandığı ilk günden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alan Hercai'nin ilk bölümü YouTube'ta '30 milyon izlenme'yi geçerek rekor kırmıştı. Dizinin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök, Feride Çetin ve Cahit Gök paylaşıyor.

Hercai dizisinin yayın günü değiştirildi
Haber Yorumları (3)
AFYONLU: BİZENE İSTERLERSE CAN ÇEKİŞİP ÖLSÜNLER BÖYLE 5 PARA ETMEZ DİZİLERLE İNSANLARI KANDIRIYORLAR
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ZEYNİ KAYAR: RAMO CUMA GÜNLERİ REYTİNGLERİ TOPLADIĞI İÇİN YAPMIŞLARDIR KESİN
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KIRMIZI.: Demekki, 3 Bölüm sonra final. . tırı vırı diziler.
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500
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