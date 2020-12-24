Hercai dizisinin yayın günü değiştirildi

3 sezondur cuma akşamları seyirciyle buluşan Hercai dizisiyle ilgili bir gelişme yaşandı. TV100'de yer alan habere göre, başrolünü Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in oynadığı dizi cuma gününden pazar gününe alındı. Yapımın yayın gününün değiştirilmesiyle alakalı bir açıklama yapılmadı.

YOUTUBE'DA REKOR KIRDI

Yayınlandığı ilk günden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alan Hercai'nin ilk bölümü YouTube'ta '30 milyon izlenme'yi geçerek rekor kırmıştı. Dizinin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök, Feride Çetin ve Cahit Gök paylaşıyor.