Hercai'de çifte ayrılık! Ünlü oyuncular diziye veda ediyor
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Hercai'de çifte ayrılık! Ünlü oyuncular diziye veda ediyor

23.02.2021 22:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:18

ATV ekranlarının sevilen yapımı Hercai'de yaprak dökümü devam ediyor. Azad ve Gönül karakterlerine hayat veren Ahmet Tansu Taşanlar ile Oya Unustası dizinin kadrosundan ayrılıyor.

İzleyici ile buluştuğu ilk andan itibaren büyük bir hayran kitlesi ile yoluna devam eden Hercai'de, uzun zamandır yaprak dökümü yaşanıyor. İddiaya göre reytingleri düşmeye başlayan dizi, sezon sonunda final yapma kararı aldığı için kadrosuna bir bir veda etmeye başladı.

Hercai'de çifte ayrılık! Ünlü oyuncular diziye veda ediyor

FİNAL KARARINI DOĞRULAYACAK VEDA

Bu iddianın ardından final kararını doğrulayacak iki ayrılık daha yaşandı. Azad karakterine hayat veren Ahmet Tansu Taşanlar ve Gönül'ü canlandıran Oya Unustası diziye veda ediyor. İkilinin hangi bölümde ve nasıl diziden ayrılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

EBRAR DEMİRBİLEK DE VEDA ETMİŞTİ

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Pazar günleri ekrana gelen Mira Yapım imzalı Hercai'ye geçtiğimiz haftalarda Ebrar Demirbilek de veda etmişti.

Hercai'de çifte ayrılık! Ünlü oyuncular diziye veda ediyor
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