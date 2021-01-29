Hercai'de beklenmedik ayrılık! Yıldız isim diziye veda etti
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Hercai'de beklenmedik ayrılık! Yıldız isim diziye veda etti

29.01.2021 19:10 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:38

ATV'nin fenomen dizisi Hercai'de beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizinin popüler çocuk oyuncularından Ebrar Demirbilek, artık kadroda yer almayacak.

ATV ekranlarından izleyici ile buluşan reyting rekortmeni Hercai, sevenlerini kadrodaki bir ayrılıkla üzdü. 50 bölüm boyunca Reyyan'ın kardeşi rolü ile ekranlara gelen Ebrar Demirbilek, okul yoğunluğu nedeniyle diziye veda etti.

OKUL HAYATI AKSADI

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in rol aldığı Hercai'nin popüler çocuk oyuncusu Demirbilek, ayrılığı ile ilgili açıklamasında, Mardin'deki çekimler yüzünden okul hayatının aksadığını belirtti.

Hercai'de beklenmedik ayrılık! O isim diziye veda etti

EBRAR DEMİRBİLEK KİMDİR?

30 Eylül 2013 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebrar Demirbilek, televizyon dünyasına 3 yaşında adım attı. Çocuk oyuncu, Hayat Dediğin, Yalan Dünya, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı dizileri ile Vecihi Hür Kuş adlı sinema filminde yer aldı.

Hercai'de beklenmedik ayrılık! O isim diziye veda etti
Hercai'de beklenmedik ayrılık! O isim diziye veda etti
Hercai'de beklenmedik ayrılık! Yıldız isim diziye veda etti
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