Hercai: Cihan kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Cihan karakterini canlandıran Serdar Özer kimdir?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Cihan Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Cihan karakterini canlandıran Serdar Özer kimdir?

Serdar Özer'in başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Cihan Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Cihan Şadoğlu karakterini canlandıran Serdar Özer kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ: CİHAN ŞADOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Hercai dizisinde Cihan Şadoğlu karakterini "Serdar Özer " canlandırıyor. Serdar Özer'İN dizideki karakterinin adı "Cihan Şadoğlu"dur.

HERCAİ: CİHAN ŞADOĞLU KİMDİR?

Nasuh Şadoğlu'nun küçük oğludur. Abisi Hazar'la bir yarışın içinde sayar kendini. Sürekli kendini ispat çabasındadır. Hazar gibi saygı gören, sözü dinlenen bir adam, babasının en çok güvendiği oğlu olmak ister ama beceremez bir türlü.

HERCAİ: SERDAR ÖZER KİMDİR?

Serdar Özer (d. 21 Ocak 1980, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Girne Amerikan Üniversitesi'nde turizm-otelcilik eğitimi gördü. Oyunculuk kariyerine 2003 yılında Hekimoğlu dizisiyle başladı. Ardından Küçük Kadınlar, Ay Tutulması, Dedemin Dolabı ve Emret Komutanım Yeniden dizilerinde rol aldı. 2014 yılında Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde Maksut karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında rol aldığı Bana Sevmeyi Anlat dizisi final yaptıktan kısa bir süre sonra Cesur ve Güzel dizisine Savcı Serhat karakteriyle dahil olmuştur.

DİZİLER

Hekimoğlu - Hekimoğlu (2003, Samanyolu TV)

Aşkımızda ölüm var - Damat Burhan (2004)

İnce Hacı - Hacı (2004)

Dabbe (film) - Cem (2005)

Yanık Koza - Akın (2005-2007, Show TV)

El gibi - Barış (2007)

Yaralı Yürek - Bulut (2007, Show TV)

Küçük Kadınlar - Barış (2008-2011, Kanal D- Star TV)

İpsiz Recep - Kemal (2008)

Hesaplaşma (2009)

Ay Tutulması - Zafer (2011)

Dedemin Dolabı - İlyas (2012-2013, FOX TV)

Osmanlı'da Derin Devlet - Sultan I. Mahmut (2013)

Emret Komutanım Yeniden - Burak Aslan (2013, Kanaltürk)

Kaderimin Yazıldığı Gün - Maksut (2014-2015, Star TV)

Beyaz gece - Engin (2015)

Bana Sevmeyi Anlat - Engin Kargı (2016-2017, FoxTv)

Cesur ve Güzel - Savcı Serhat (2017, Star TV)

Kızlarım İçin - Yağız (2018, Kanal D)

Hercai - Cihan Şadoğlu (2019, ATV)