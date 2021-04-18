Hercai canlı izle! ATV Hercai 68. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?
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Hercai canlı izle! ATV Hercai 68. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

Hercai canlı izle! ATV Hercai 68. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen dizisi Hercai bugün ATV'de başlıyor. Hercai canlı izle! Hercai son bölüm canlı izleme linki! Hercai ATV 68. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölümde neler olacak?

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Dizi severler Hercai'nin yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırıyor. Peki Hercai 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Hercai son bölümde ne oldu? Hercai fragman izle!

HERCAİ CANLI İZLE!

HERCAİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hercai 18 Nisan Pazar 2021 tarihinde ATV'de saat 20:00 'da başlayacaktır. Önceden Cuma günleri yayınlanan Hercai dizisinin günü değişti ve artık pazar günleri ekranlara gelecek.

HERCAİ 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bugün 18 Nisan Pazar günü oynanacak olan bölümden sonra 69. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

"Evladın, anasının acısıyla yaşasın!"

Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer. Azize intikamdan vazgeçmemiştir. Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar. Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.

Hercai canlı izle! ATV Hercai 68. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

HERCAİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Reyyan ve Miran oğullarına kavuşabilecekler mi?

Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir. Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü : Miran Aslanbey/Şadoğlu

Ebru Şahin : Reyyan Şadoğlu/Aslanbey

Gülçin Santırcıoğlu : Sultan Aslanbey

Ayşegül Günay : Füsun Aslanbey/Bakırcıoğlu

Serhat Tutumluer : Hazar Şadoğlu

Oya Unustası : Gönül Aslanbey

Ahmet Tansu Taşanlar : Azat Şadoğlu

Serdar Özer : Cihan Şadoğlu

Gülçin Hatıhan : Handan Şadoğlu

İlay Erkök : Yaren Şadoğlu/Bakırcıoğlu

Cahit Gök : Fırat Demiralp/ Aslanbey

Güneş Hayat : Esma Demiralp

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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