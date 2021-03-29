Hercai 66. Bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 65. bölümde neler oldu?

Hercai 66. bölüm izle! Hercai dizisinin 65. bölümü ardından Hercai 66. bölüm fragmanı da yayınlandı. Hercai 66. Bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 65. bölümde neler oldu? Hercai yeni bölümde neler olacak? ATV Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 65. bölüm izle!

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi son bölüm yayınlanmasıyla yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Hercai dizisinde son bölümde yaşananlar seyircileri korkuttu. Peki,Hercai 66. Bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 65. bölümde neler oldu? Hercai yeni bölümde neler olacak? ATV Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 65. bölüm izle!

HERCAİ 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

"Ya Reyyan bir daha gelmezse?"

Hercai dizisi 4 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

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HERCAİ 65. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.

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