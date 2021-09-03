Hera Aslan: Sen güneşin rengisin nasıl sevmem seni?

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun aranjör ve DJ kardeşi Ozan Doğulu'yla sevgili olan ve yakın zamanda evleneceği konuşulan Hera Aslan, sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte detaylar...