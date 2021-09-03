Hera Aslan: Sen güneşin rengisin nasıl sevmem seni?
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Hera Aslan: Sen güneşin rengisin nasıl sevmem seni?

Hera Aslan: Sen güneşin rengisin nasıl sevmem seni?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun aranjör ve DJ kardeşi Ozan Doğulu'yla sevgili olan ve yakın zamanda evleneceği konuşulan Hera Aslan, sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte detaylar...

Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan, sosyal medyayı salladı. Aranjörle evlilik yolunda olan şarkıcı, göğüs dekolteli fotoğrafıyla takipçilerinden beğeni aldı.

Sarı ceket ve pantolonla poz veren Aslan, "Sen güneşin rengisin nasıl sevmem seni?" diye yazarak, güneş ve sarı kalp emojisi koydu.

Dövmesiyle de dikkat çeken Aslan ile Doğulu'nun yakın zamanda nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Hera Aslan: Sen güneşin rengisin nasıl sevmem seni?
Hera Aslan: Sen güneşin rengisin nasıl sevmem seni?
Hera Aslan: Sen güneşin rengisin nasıl sevmem seni?

Kaynak: Snob Magazin

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