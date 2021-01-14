Hera Aslan: Ozan bana 'karım' der
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Hera Aslan: Ozan bana 'karım' der

14.01.2021 07:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 07:43
Hera Aslan: Ozan bana 'karım' der

Yeni bir single hazırlığında olduğunu söyleyen Hera Aslan, Ozan Doğulu'yla çıktıkları tatil sorulunca "Tatilden ziyade detoks kampına girdik" dedi.

Yeni bir single hazırlığında olduğunu söyleyen Hera Aslan, Ozan Doğulu'yla çıktıkları tatil sorulunca "Tatilden ziyade detoks kampına girdik" dedi. Aslan, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Biz hiç aramızda evliliği konuşmuyoruz. Zaten karı koca gibiyiz. O bana 'karım' diye seslenir, ben de ona 'kocam' derim."

HERA ASLAN KİMDİR?

Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.. Malatyalı olduğunu belirten sunucu, babaanne tarafının ise İranlı olduğunu söylemişti. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladıktan sonra uzun bir dönem spor spikerliği yaptı. Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu ile birlikte Öle Öle isimli şarkıda düet yaparak müzik hayatına adım attı.

Hera Aslan, bir röportajında müziğe olan ilgisiyle ilgili şunları söylemişti:

Çocukluğumdan beri. 8 yaşında mutfaktan sarımsak eziciyi alır, mikrofon yapıp şarkı söylerdim. Lise dönemlerimden itibaren de yazıp çizmeye, beste yapmaya başladım. Hera Aslan ve Ozan Doğulu arasında 19 yaş fark var.

Kaynak: Hürriyet

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