Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor
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Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor

Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küresel bir problem haline gelen yemek israfı gün geçtikçe artarken yapılan araştırmalara göre de Türkiye'de her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor.

Küresel bir problem haline gelen yemek israfı gün geçtikçe artarken yapılan araştırmalara göre de Türkiye'de her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor.

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de giderek küresel bir sorun haline gelen gıda israfı, gün geçtikçe etkisini artırmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde her yıl 1,3 milyar ton gıdan çöpe giderken, yine yapılan araştırmalara göre dünyada her gün yaklaşık 25 bin kişi de açlığa bağlı olarak hayatını kaybediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan açıklamalara göre her yıl üretilen tüm gıdaların yaklaşık üçte biri boşa gidiyor. Her yıl üretilen 4 milyar tonluk gıdanın sadece 2,7 milyar tonu tüketilirken 1,3 milyar ton ağırlığına denk gelen israf edilen gıdaların yıllık değeri ise 1 trilyon dolar olarak belirlendi. Küresel ölçekte israf edilen yiyeceklerin sadece dörtte birlik oranının kurtarılmasıyla dahi dünyadaki 840 milyon aç insanın karnı doyurulabileceği tespit edildi.

"Türkiye'de her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor"

Yapılan araştırmalar kapsamında Türkiye ise yemek israfının en çok olduğu ülkeler arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın son raporuna göre, ülke genelinde her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Yapılan gıda israfı ise 214 milyar liralık gıda kaybına yol açıyor.

Araştırmalara göre, gıda israfının yüzde 42'si evlerde meydana geliyor. En çok çöpe atılan gıdaların başında ise ekmek ve unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Üretilen meyve sebzenin en az yüzde 30'u daha sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. Bununla birlikte günde 4,9 milyon, yılda ise 1,7 milyar ekmek israf ediliyor. 2050 yılına kadar gıda tüketiminin en az 1,6 milyar ton artması beklenirken israfın önüne geçilmediği takdirde de üretilmesi gereken ek gıdaların 2,4 milyar tonu bulması bekleniyor. - AYDIN

Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor
Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor
Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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