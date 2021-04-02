Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu
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Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel
Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu

ANTALYA'da, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Veli Türkmen (55), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Veli Türkmen (55), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Türkmen'in, yakınlarıyla öğle saatlerinde konuştuğu sırada her yeri beyaz gördüğünü, iyi olmadığını söylediği öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 758 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Veli Türkmen, öğle saatlerinde yakınlarıyla telefonda konuşurken iyi olmadığını söyledi. Türkmen, her yeri beyaz gördüğünü söyledi. Bunun üzerine yeğeni ve yakınları yaklaşık 15 kez Türkmen'i aradı ancak ulaşamadı. Yeğeni, dayısı Türkmen'e ulaşamayınca, yedek anahtarı alarak eve gitti. Yeğeni, eve girdiği esnada dayısı Veli Türkmen'i holde yüzüstü yatarken buldu. Türkmen'in yeğeni, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Türkmen'in yeğeni, evin önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Türkmen'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu
Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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