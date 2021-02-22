Her Yer Karanlık sözleri! Her Yer Karanlık dinle!
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Her Yer Karanlık sözleri! Her Yer Karanlık dinle!

22.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:22
Her Yer Karanlık sözleri! Her Yer Karanlık dinle!

Pop türündeki Günay Aksoy'un seslendirdiği Her Yer Karanlık sözleri! Her Yer Karanlık dinle! Haberin detayı haberimizde.

2020 yılında yayınlanan ve sevilen şarkı Her Yer Karanlık sözleri! Her Yer Karanlık dinle! Pop türündeki şarkı Her Yer Karanlık sözleri haberimizde.

HER YER KARANLIK SÖZLERİ

Bir gülüşün bile yeterdi bana

Ben geldim sana ama engeldi zaman

Kalbin buz gibi benden uzak

Anlattım derdimi bitiremedim

Ağladım ağladım hiç gülemedim

Son çare bu aşkımıza

Her yer karanlık ama korkma sarıl bana

Sevgilim yazdığım son satır sana

Sarıl da artık bitsin bu hasret

Her yer karanlık ama korkma sarıl bana

Sevgilim yazdığım son satır sana

Sarıl da artık bitsin bu hasret

Kor gibi yaksan bile

Sar beni baştan yine

Su olup aksan bile

Sevgilim

Kor gibi yaksan bile

Sar beni baştan yine

Su olup aksan bile

Sevgilim

Bir gülüşün bile yeterdi bana

Ben geldim sana ama engeldi zaman

Kalbin buz gibi benden uzak

Anlattım derdimi bitiremedim

Ağladım ağladım hiç gülemedim

Son çare bu aşkımıza

Her yer karanlık ama korkma sarıl…

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