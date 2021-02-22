Her Yer Karanlık sözleri! Her Yer Karanlık dinle!
Pop türündeki Günay Aksoy'un seslendirdiği Her Yer Karanlık sözleri! Her Yer Karanlık dinle! Haberin detayı haberimizde.
2020 yılında yayınlanan ve sevilen şarkı Her Yer Karanlık sözleri! Her Yer Karanlık dinle! Pop türündeki şarkı Her Yer Karanlık sözleri haberimizde.
HER YER KARANLIK SÖZLERİ
Bir gülüşün bile yeterdi bana
Ben geldim sana ama engeldi zaman
Kalbin buz gibi benden uzak
Anlattım derdimi bitiremedim
Ağladım ağladım hiç gülemedim
Son çare bu aşkımıza
Her yer karanlık ama korkma sarıl bana
Sevgilim yazdığım son satır sana
Sarıl da artık bitsin bu hasret
Her yer karanlık ama korkma sarıl bana
Sevgilim yazdığım son satır sana
Sarıl da artık bitsin bu hasret
Kor gibi yaksan bile
Sar beni baştan yine
Su olup aksan bile
Sevgilim
Kor gibi yaksan bile
Sar beni baştan yine
Su olup aksan bile
Sevgilim
Bir gülüşün bile yeterdi bana
Ben geldim sana ama engeldi zaman
Kalbin buz gibi benden uzak
Anlattım derdimi bitiremedim
Ağladım ağladım hiç gülemedim
Son çare bu aşkımıza
Her yer karanlık ama korkma sarıl…