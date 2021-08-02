Her Şeye Rağmen Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Her Şeye Rağmen Filmi

Her Şeye Rağmen Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Her Şeye Rağmen filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Her Şeye Rağmen filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş'ın üstlendiği filmin senaryosunu Ali Dündar, Coşku Kılıç ve Gürhan Özçiftçi birlikte kaleme alıyorlar. Gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanan filmin başrollerinde ise Aslıhan Malbora, Robert Maaser, Erkan Petekkaya, Nihan Büyükağaç ve Ekin Mert Daymaz yer alıyor.

Yönetmen: Erdal Murat Aktaş

Senaryo: Ali Dündar, Coşku Kılıç, Gürhan Özçiftçi

Oyuncular: Aslıhan Malbora, Robert Maaser, Erkan Petekkaya, Nihan Büyükağaç, Ekin Mert Daymaz, Zafer Şahin, Rıza Akın, Doğukan Güngör, Barbara Sotelsek, Sinan Akdeniz, Haki Biçici, Melissa Değer, Meral Perin, Esra Gezginci, Doğan Barış Yaşar, Serkan Durmuş, Aleyna Kandemir, Christoph Jacobi, Yalçın Zobu, Holger Doellmann, Vivien LaFleur, Mirza Sakic, Aylin Kalkan, Hasan Demirtaş

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Her Şeye Rağmen

Yapımcı Firma: Ema Creative Works

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 17.09.2021

Her Şeye Rağmen Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Bülent Turan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Düm Tek Tek Haluk Levent Sevda Erginci
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Her Şeye Rağmen Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:14:03. #1.14#

title