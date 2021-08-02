Her Şeye Rağmen Filmi
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Yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş'ın üstlendiği filmin senaryosunu Ali Dündar, Coşku Kılıç ve Gürhan Özçiftçi birlikte kaleme alıyorlar. Gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanan filmin başrollerinde ise Aslıhan Malbora, Robert Maaser, Erkan Petekkaya, Nihan Büyükağaç ve Ekin Mert Daymaz yer alıyor.
Yönetmen: Erdal Murat Aktaş
Senaryo: Ali Dündar, Coşku Kılıç, Gürhan Özçiftçi
Oyuncular: Aslıhan Malbora, Robert Maaser, Erkan Petekkaya, Nihan Büyükağaç, Ekin Mert Daymaz, Zafer Şahin, Rıza Akın, Doğukan Güngör, Barbara Sotelsek, Sinan Akdeniz, Haki Biçici, Melissa Değer, Meral Perin, Esra Gezginci, Doğan Barış Yaşar, Serkan Durmuş, Aleyna Kandemir, Christoph Jacobi, Yalçın Zobu, Holger Doellmann, Vivien LaFleur, Mirza Sakic, Aylin Kalkan, Hasan Demirtaş
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: Her Şeye Rağmen
Yapımcı Firma: Ema Creative Works
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 17.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com