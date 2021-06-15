Her şey bir hayalle başladı! Şimdi birçok kişinin özendiği hayatı böyle yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Her şey bir hayalle başladı! Şimdi birçok kişinin özendiği hayatı böyle yaşıyor

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Yaşam

Bir hayalin peşine takılıp İstanbul'daki işini bırakarak Muğla'ya yerleşeyen Gıda Yüksek Mühendisi Funda Şentürk, pek çok kişinin özendiği hayatı yaşıyor.

Uzun yıllar boyunca İstanbul'da yaşayıp özel bir şirkette çalışan Gıda Yüksek Mühendisi Funda Şentürk'ün hikayesi herkesin özeneceği cinsten. Doğal hayatla iç içe bir yaşam hayal eden Şentürk, her şeyi bırakıp ıssızlığın ortasına yerleşerek kendine yeni bir hayat kurmuş.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Her şey bir hayalle başladı! Şimdi birçok kişinin özendiği hayatı böyle yaşıyor
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Boris Johnson Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Hande Ataizi Burcu Biricik Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Merih Demiral Mustafa Cengiz Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Her şey bir hayalle başladı! Şimdi birçok kişinin özendiği hayatı böyle yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 11:17:58. #1.15#

title