Her şey bir hayalle başladı! Şimdi birçok kişinin özendiği hayatı böyle yaşıyor
Bir hayalin peşine takılıp İstanbul'daki işini bırakarak Muğla'ya yerleşeyen Gıda Yüksek Mühendisi Funda Şentürk, pek çok kişinin özendiği hayatı yaşıyor.
Uzun yıllar boyunca İstanbul'da yaşayıp özel bir şirkette çalışan Gıda Yüksek Mühendisi Funda Şentürk'ün hikayesi herkesin özeneceği cinsten. Doğal hayatla iç içe bir yaşam hayal eden Şentürk, her şeyi bırakıp ıssızlığın ortasına yerleşerek kendine yeni bir hayat kurmuş.