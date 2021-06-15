Her şey bir hayalle başladı! Şimdi birçok kişinin özendiği hayatı böyle yaşıyor

Bir hayalin peşine takılıp İstanbul'daki işini bırakarak Muğla'ya yerleşeyen Gıda Yüksek Mühendisi Funda Şentürk, pek çok kişinin özendiği hayatı yaşıyor.