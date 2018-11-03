Her Geçen Gün İyiye Gidiyoruz"

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Pınar Karşıyaka karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve takım olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini söyledi. Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 81-71 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, "Umut ediyorum bu enerji ve kimyayla devam ederiz. Maçın genelinde rakipten daha iyi oynadık. Topu iyi paylaştık. Son 7.5 dakika kötü oynadık. Basit top kayıpları ve tercih hataları yaptık. Her geçen gün biraz daha iyiye giden bir takım var. Ben oyuncularımdaki iyi niyeti ve mücadeleyi görüyorum" ifadelerini kullandı.

(Uygar Aydın/İHA)