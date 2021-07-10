Her çobanın isteyeceği köpek! Yüzlerce koyunu saniyeler içinde hizaya soktu
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Her çobanın isteyeceği köpek! Yüzlerce koyunu saniyeler içinde hizaya soktu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada yayılan bir videoda, çayıra yayılan koyun sürüsünü hizaya sokan köpeğin hızlılığı dikkat çekti.

Sosyal medyada hayvanlar alemine ilişkin videolar, viral olmaya devam ediyor. Twitter'da çok sayıda beğeni alan bir videoda, çayıra dağılan çoban koyunları saniyeler içerisinde hizaya sokan çoban köpeği dikkat çekti.

HIZLILIĞIYLA BEĞENİ TOPLADI

Çoban köpeğinin, traktörden atlar atlamaz çayıra girdiği ve arından hızlı şekilde dağılan sürüyü topladığı görülüyor. Sürü sahibi tarafından kaydedilen görüntülerdeki çoban köpeği, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

KÖPEĞİN CİNSİ BORDER COLLİE

Görüntülerden sonra köpeğin cinsi de merak edilmeye başlandı. Border collie, İngiltere-İskoçya sınırında yaklaşık 300 yıldır koyun çobanı köpeği olarak kullanılan sıra dışı bir collie ırkıdır. En zeki ırklardan biri kabul edilen border collie yetenek yarışmalarında da çok başarılıdır.

Her çobanın isteyeceği köpek! Yüzlerce koyunu saniyeler içinde hizaya soktu
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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