Her bir nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla her bir mi, herbir mi? Her bir ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "her bir". Peki, her bir nasıl yazılır? TDK'ya göre herbir mi, her bir mi yazılır?

Her bir kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, her bir TDK'ya göre nasıl yazılır? Her bir nasıl yazılır? Her bir mi, her bir mi? TDK'ya göre her bir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE HER BİR NASIL YAZILIR? Her bir: Yanlış Her bir: Doğru TDK'YA GÖRE HER BİR NE DEMEK? her bir sıfat Sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi, beher (I).