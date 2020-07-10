Her bir nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla her bir mi, herbir mi? Her bir ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "her bir". Peki, her bir nasıl yazılır? TDK'ya göre herbir mi, her bir mi yazılır?
10.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:48
Her bir kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, her bir TDK'ya göre nasıl yazılır? Her bir nasıl yazılır? Her bir mi, her bir mi? TDK'ya göre her bir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE HER BİR NASIL YAZILIR?
Her bir: Yanlış
Her bir: Doğru
TDK'YA GÖRE HER BİR NE DEMEK?
her bir
sıfat
Sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi, beher (I).