Hendek'te 21 taşınmaz açık arttırmayla satışa sunuldu
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Hendek'te 21 taşınmaz açık arttırmayla satışa sunuldu

08.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:03
Hendek'te 21 taşınmaz açık arttırmayla satışa sunuldu

Hendek Belediyesi, 5 mahallede bulunan 21 ayrı taşınmazı açık arttırma usulü ihaleyle satışa çıkardı.

Hendek Belediyesi, 5 mahallede bulunan 21 ayrı taşınmazı açık arttırma usulü ihaleyle satışa çıkardı.

Hendek Belediyesi, açık teklif (artırma) usulüne göre Aksu, Dereköy, Karadere, Kocatöngel, Yağbasan ve Yeniyayla mahallelerinde bulunan 21 ayrı taşınmazı satışa çıkardı. Cevizlik, fındıklık, bahçe, arsa ve tarlaların satışa sunulduğu ihalelerde; 7 ayrı yer için 10 istekli ihale şartnamesine göre gerekli belgelerini tamamlayarak 4 Aralık Cuma günü Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etti. Bunun ardından Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı salonunda açık arttırma usulüne göre ihale yapıldı. İhaleye Hendek Belediye Başkan Yardımcısı olan Hüdaverdi Bahadır Başkanlık ederken, ihaleye Encümen üyeleri MHP Grup Başkanvekili Yaşar Aygüneş, AK Parti Grup Başkanvekili Hamit İsmailoğlu, Yazı İşleri Müdürü Onur Üstüncan ve Mali Hizmetler Müdürü Adem Dilaveroğlu ile teklif veren vatandaşlar katıldı. - SAKARYA

Hendek'te 21 taşınmaz açık arttırmayla satışa sunuldu
Hendek'te 21 taşınmaz açık arttırmayla satışa sunuldu
Hendek'te 21 taşınmaz açık arttırmayla satışa sunuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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