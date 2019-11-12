Hendek Belediyesinden 30 Kasım uyarısı

12.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:46

Hendek Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisi(ÇTV) 2. taksit ödemesinde son günün 30 Kasım 2019 olduğunu hatırlatarak mükellefleri ödeme konusunda uyardı.



Hendek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44. maddesi gereği çevre temizlik vergisi 2. taksidi son ödeme günü 30 Kasım 2019 tarihine kadardır. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2019 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Ödemelerinizi belediyemiz ana hizmet binası ve Ticaret Merkezinde bulunan(Ek hizmet binası) ön büro veznelerinden yapabilirsiniz. Ayrıca vatandaşlarımız vergi ödemelerini belediyemiz resmi internet sayfasında sicil veya TC numarası girerek kredi kartı ile yapabilir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA