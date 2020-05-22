Hendek Belediyesi ramazanda yardıma koştu Hendek Belediyesi ramazan ayı boyunca bin 869 aileye alış veriş kartı ve gıda yardımında bulundu.

Hendek Belediyesi ramazan ayı boyunca bin 869 aileye alış veriş kartı ve gıda yardımında bulundu.

Hendek Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu desteklerle dertlere derman oldu. Ramazan ayında Hendek Belediyesi bin 869 ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda yardımı yaptı. 'Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' düsturu ile hareket ettiklerini anlatan Başkan Babaoğlu, " Bu mübarek ayda iftar sofralarında buluşup bir araya gelemedik ama zorlu süreçte Biz Yanınızdayız diyerek başlattığımız yardım seferberliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Alışveriş imkanı sağlayan Hendek Kartlar ve gıda kolisi yardımlarıyla 1869 ailemizle birlikte bu Ramazan-ı Şerifi de geride bıraktık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen kurum, kuruluş ve firmalarımıza canı gönülden teşekkür ederiz" dedi.

Ayrıca iftara 2 saat kala 75 haneye sıcak yemek ve sıcak pide/ekmek teslim edildiğini dile getiren Başkan Turgut Babaoğlu, "TÜRKAY'a ait yemek tesisimizde hijyen ve kaliteli şekilde üretilen yemeklerimiz ihtiyaç sahiplerimizin yüzünü güldürüyor. Günlük ortalama 299 kişilik sıcak yemek desteği veriyoruz. Sıcak AŞ uygulaması kapsamında ekiplerimiz Ramazan ayı boyunca hassasiyetle dağıtımlarını sürdürdü. Bu uygulama kesintisiz devam edecek" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA