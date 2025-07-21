Hemşirelik taban puanları 2025 kaç, Hemşirelik kaçla kapattı, Hemşirelik sıralaması geçen yıl kaçtı?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecinde en çok merak edilen bölümlerden biri olan Hemşirelik için taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Peki, 2025 yılında Hemşirelik bölümü kaç puanla öğrenci alacak? Geçen yılın sıralama verileri neydi?

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNÜN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

Hemşirelik, sağlık sektörünün vazgeçilmez mesleklerinden biridir. Hemşireler, hastaların tedavi süreçlerini takip eder, ilaç uygulamalarını yapar ve doktorlarla koordineli bir şekilde çalışır. Aynı zamanda hasta ve hasta yakınlarına sağlık danışmanlığı yaparak bilinçlendirme görevini üstlenirler.

Bu bölümden mezun olanlar; devlet ve özel hastanelerde, kliniklerde, huzurevlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışabilirler. Hemşirelik, sağlık sektöründeki istihdam açığı nedeniyle her dönem tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır.

2025 HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2025-YKS tercih döneminde Hemşirelik bölümünün taban puanları ve sıralamaları, üniversitelere ve kontenjanlara göre değişiklik gösterecek. Geçen yılın verileri, 2025 için tahmin yürütmede adaylara yol gösterici olabilir.

2024 YILINDA HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ KAÇ PUANLA KAPATTI?

2024 yılında Hemşirelik bölümünün taban puanları, devlet üniversitelerinde 290-350 puan aralığında değişirken, bazı özel üniversiteler daha düşük puanlarla öğrenci kabul etmiştir. En yüksek puanlı üniversiteler arasında Hacettepe, İstanbul ve Ege Üniversiteleri yer almıştır.

Başarı sıralamaları ise 150.000 – 400.000 arasında değişiklik göstermiştir. Adayların, 2025 tercihlerinde bu sıralamaları göz önünde bulundurmaları önerilir.

2025-YKS TERCİH TAKVİMİ

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre, 2025-YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Tercih işlemleri ise sonuçların ilan edilmesinden yaklaşık bir hafta sonra başlayacak ve Ağustos ayının ilk haftası içerisinde tamamlanacak.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2025-YKS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak. Adaylar, tercih yaparken bu kılavuzdaki detaylı bilgileri dikkate almalıdır.

HEMŞİRELİK TERCİH EDECEK ADAYLARA ÖNERİLER

• Puan ve sıralama analizi yapın: Geçen yılın verilerini inceleyerek kendi puanınızla uyumlu üniversiteleri belirleyin.

• Kontenjan değişikliklerini takip edin: Bazı üniversitelerin kontenjan artışı veya azalışı taban puanları etkileyebilir.

• Tercih sıralamasını doğru yapın: Yüksek puanlı bölümlerden düşük puanlılara doğru bir sıralama yaparak yerleşme şansınızı artırabilirsiniz.

2025-YKS tercih döneminde Hemşirelik bölümünü hedefleyen adaylar, resmi ÖSYM sayfasından güncel bilgilere ulaşabilir:

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