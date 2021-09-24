Senem Kuyucuoğlu, kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi - Haberler Magazin
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Senem Kuyucuoğlu, kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir süredir Yasemin Ada Börü ile aşk yaşayan eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla dudak dudağa pozunu paylaştı.

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı. Dolu dizgin bir aşk yaşayan Kuyucuoğlu, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

DUDAK DUDAĞA POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından her anını paylaşan Kuyucuoğlu, son olarak Börü ile deniz kenarında dudak dudağa poz verdi. Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşının rahat tavırları dikkat çekti.

Senem Kuyucuoğlu, kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi

SENEM KUYUCUOĞLU: CİNSEL EĞİLİMİMİ UZAK YAŞAMAYI TERCİH ETTİM

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk olmuştu. "Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" diyen Kuyucuoğlu, "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" demişti.

Bir süredir aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu ve Yasemin Ada Börü, sosyal medya hesaplarından sık sık aşk dolu pozlarını paylaşıyor.

Senem Kuyucuoğlu, kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi

Senem Kuyucuoğlu, kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi

Senem Kuyucuoğlu, kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi

Senem Kuyucuoğlu, kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi

Senem Kuyucuoğlu, kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi
Snob Magazin - Magazin Haberleri
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