Hem kapalı yolları açıyorlar hem de mahsur kalanları kurtarıyorlar
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Hem kapalı yolları açıyorlar hem de mahsur kalanları kurtarıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hem kapalı yolları açıyorlar hem de mahsur kalanları kurtarıyorlar

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçtaki 2 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşları kurtaran ekipler, yol açma çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.

Bozkurt'ta Göynük Dağı Radar Mevkiindeki baz istasyonuna görev için giden 2 kişinin bulunduğu aracın yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanarak bölgede mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların acil yardım çağrısı yapmaları üzerine jandarma ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleriyle irtibata geçti. İnebolu ilçesi Kayaardı köyünde kar nedeniyle kapanan yolları açan İl Özel İdaresine bağlı greyder operatörü Adem Demir ve pikap şoförü Ceyhun Yolasığmazoğlu, yolda mahsur kalanları telefonla arayarak yer tespiti yaptı.

Hemen harekete geçen Özel İdare ekipleri, bölgeye ulaştıktan sonra araçta mahsur kalan BTK kurumuna ait araç ve 2 çalışanı, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Ekipler, kara saplanan araç ile mahsur kalan çalışanları kurtardıktan sonra yol açma çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti. Karda mahsur kalan işçiler, Göynük Dağı mevkiinde kar yağışından dolayı yolda mahsur kaldıklarını belirterek, yardımlarına koşan ekiplere teşekkür ettiler. - KASTAMONU

Hem kapalı yolları açıyorlar hem de mahsur kalanları kurtarıyorlar
Hem kapalı yolları açıyorlar hem de mahsur kalanları kurtarıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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