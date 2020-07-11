HEM DANS ETTİLER HEM ÇÖP TOPLADILAR BAĞCILAR'da, çöp kamyonda bulunan 2 temizlik görevlisi arkadan gelen araçta çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynadı.

BAĞCILAR'da, çöp kamyonda bulunan 2 temizlik görevlisi arkadan gelen araçta çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynadı.

O anlar araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bağcılar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan iki kişi, çöp toplama kamyonu ile ara sokaklardaki çöpleri toplamaya başladı. Kamyonun arkasından gelen otomobil sürücüsünün dinlediği şarkıya iki temizlik görevlisi ayak uydurup oynamaya başladı. Kamyonun arka kısmında hem oynayan hem de sokaktaki çöpleri toplayan iki işçinin o anları araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: DHA